Тарифы на газ во Львове несколько отличаются, по сравнению с другими украинскими городами.

Тарифы на газ во Львове несколько отличаются по сравнению с другими украинскими городами, ведь компания «Львовэнергосбыт» установила самые высокие цены для своих клиентов, сообщает Politeka.net.

По состоянию на март 2025 года около 98% украинцев продолжат получать голубое топливо по фиксированной стоимости 7,96 грн за кубометр, что останется в силе до 30 апреля 2025 года.

Цена установлена в соответствии с соглашением с национальным поставщиком "Нефтегазом", и он, как ожидается, не изменится до конца текущего отопительного сезона.

Однако рынок в Украине становится все более разнообразным. Девять альтернативных поставщиков предлагают контракты по годовым ценам от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Что касается ежемесячных, то в редких случаях они значительно выросли. Некоторые поставщики устанавливают стоимость от 8,46 до 23 грн. за куб. Тарифные расценки несколько отличаются, по сравнению с другими украинскими городами. К примеру, компания "Львовэнергосбыт" предлагает своим клиентам самые высокие предложения. Так, тарифы на газ во Львове "Львовэнергосбыт" установлены на уровне – 10,8 гривны за куб.

Несмотря на повышение стоимости, лишь малая часть украинцев будет напрямую затронута изменениями, поскольку только около 2% домохозяйств используют газ от поставщиков, отличных от Нафтогаза.

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