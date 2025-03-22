Згідно з моніторингом цін, у березні 2025 року спостерігалися зміни у порівнянні з лютим - зокрема подорожчання круп у Львові.

Подорожчання крупи у Львові стало помітним ще з початком березня, щось зросло незначно, а щось навпаки вдарило по гаманцям, повідомляє Politeka.net.

Дані опублікували на сайті Мінфін.

Це товари першої необхідності, які складають основу багатьох традиційних страв і слугують індикаторами загальної продовольчої доступності в країні. Згідно з моніторингом цін, у березні 2025 року спостерігалися зміни у порівнянні з лютим.

Цінникі на довгий рис зросли з 58,24 до 58,93 гривень за 1 кг, тоді як довгий пропарений рис подорожчав з 67,21 до 68,00 гривень. При цьому круглий рис найбільше виріс у вартості – з 68,97 до 74,05 гривень.

Подорожчання круп у Львові спостерігається й на гречку. Середня вартість гречки в супермаркетах на сьогоднішній день становить 34,37 грн/кг, тоді як у лютому гречка коштувала в середньому 33,05 грн за кг, а у багатьох торгових мережах цінник зупинився на 43 грн/кг.

Зазначимо також, що експерти прогнозують зростання вартості на продукти в Україні. Найбільше це торкнеться овочів, фруктів, а також частково м’яса, хліба та молочних продуктів.

Попри зменшення врожаю зернових через війну, його обсягу буде достатньо, щоб забезпечити внутрішні потреби країни. Це допоможе уникнути різкого стрибка цін і стримати їх від надмірного зростання.

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