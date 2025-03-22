Согласно мониторингу цен, в марте 2025 года наблюдались изменения по сравнению с февралем - в частности, подорожание круп во Львове.

Подорожание крупы во Львове стало заметно еще с началом марта, что-то выросло незначительно, а что-то наоборот ударило по кошелькам, сообщает Politeka.net.

Данные опубликовали на сайте Минфин.

Это это товары первой необходимости, составляющие основу многих традиционных блюд и служащие индикаторами общей продовольственной доступности в стране. Согласно мониторингу цен, в марте 2025 года наблюдались изменения по сравнению с февралем.

Ценники на длинный рис выросли с 58,24 до 58,93 гривен за 1 кг, в то время как длинный пропаренный рис подорожал с 67,21 до 68,00 гривен. При этом круглый рис больше вырос в стоимости – с 68,97 до 74,05 гривен.

Подорожание круп во Львове наблюдается и на гречку. Средняя стоимость гречки в супермаркетах на сегодняшний день составляет 34,37 грн/кг, в то время как в феврале гречка стоила в среднем 33,05 грн за кг, а во многих торговых сетях ценник остановился на 43 грн/кг.

Отметим, что эксперты прогнозируют рост стоимости на продукты в Украине. Больше всего это коснется овощей, фруктов, а также частично мяса, хлеба и молочных продуктов.

Несмотря на уменьшение урожая зерновых из-за войны войны, его объема будет достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности страны. Это поможет избежать резкого скачка цен и сдержать их от чрезмерного роста.

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