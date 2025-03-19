Подорожание консервов во Львове произошло как на рыбную продукцию, так и на овощную.

Подорожание консервов во Львове в последнее время наблюдается в местных магазинах, оно связано с рядом факторов, сообщает Politeka.net.

Данные опубликовали на сайте Минфин.

Цены на некоторые популярные виды рыбных консервов выросли в крупных супермаркетах. К примеру, бычки "Аквамарин" в томатном соусе (230 г) подорожали с 91,81 до 97,10 грн, а шпроты "Аквамарин" в масле (150 г) - с 77,19 до 84,30 грн.

Повышение стоимости натуральных сардин: месяц назад они стоили 66,27 грн, а сейчас их можно приобрести за 70,95 грн.

Также подорожание консервов во Львове заметно в сегменте консервированного горошка NOVUS. Так, зеленый горошек (410 г) сейчас можно купить за 53,49 гривен, а месяцем раньше – 44,20. Зеленый горошек Верес также претерпел изменения в стоимости, однако всего на 40 копеек в месяц - теперь его можно приобрести за 56,61.

Стоит отметить, что рыбные консервы остаются одними из самых популярных продуктов среди украинцев благодаря вкусу, питательным свойствам и универсальности в приготовлении блюд. Они часто используются для бутербродов, борщей, супов, пирогов, что делает их незаменимым ингредиентом на кухне.

Кроме того, они являются отличным источником Омега-3 – незаменимых жиров, которые организм не может производить самостоятельно.

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