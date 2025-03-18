Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали аварійний ремонт магістральної теплової мережі до ЦТП Бойчука та ЦТП Перфецького, через це відключення опалення у Львові 18 березня чекає деяких мешканців, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Львівтеплоенерго.

Пошкодження комунікацій зачепило низку вулиць міста. За даними «Львівтеплоенерго», ремонтні роботи тривають, і теплопостачання планують відновити до 17:00.

Перелік вулиць, де варто очікувати відключення опалення у Львові 18 березня:

Бойчука М буд. 8, 10.

Івана-Теодозія Куровця 73.

Володимира Великого 48, 48а.

Грабянки Г буд. 5, 7, 9, 13.

Молдавська 43.

Перфецького Л буд. 3, 5.

Комунальники запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого завершення ремонту, щоб відновити подачу тепла й гарячої води до житлових будинків.

Підкреслимо, що зима 2024-2025 років стала однією з найтепліших, однак опалювальні витрати залишаються значними. Тарифи на теплопостачання в Україні мають два важливі показники: вартість за гігакалорію та ціна за квадратний метр.

Для прикладу, у Львові діє найнижчий тариф на гігакалорію в Україні – від 1019,31 грн, проте в окремих районах міста він може сягати 2214,82 грн. Водночас вартість опалювальних послуг за квадратний метр для львів’ян становить від 26,63 до 32,15 грн, що є одним із найнижчих показників у країні.

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