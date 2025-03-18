Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали аварийный ремонт магистральной тепловой сети к ЦТП Бойчука и ЦТП Перфецкого, из-за этого отключение отопления во Львове 18 марта ждет некоторых жителей, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Львовтеплоэнерго.

Повреждение коммуникаций зацепило ряд улиц города. По данным «Львовтеплоэнерго», ремонтные работы продолжаются, и теплоснабжение планируется возобновить до 17:00.

Список улиц, где стоит ожидать отключения отопления во Львове 18 марта:

Бойчука М дом. 8, 10.

Ивана-Теодозия Куровца 73.

Владимира Большого 48, 48а.

Здание Грабянки Г. 5, 7, 9, 13.

Молдавская 43.

Перфецкого Л дом. 3, 5.

Коммунальщики уверяют, что делают все возможное для скорейшего завершения ремонта, чтобы возобновить подачу тепла и горячей воды в жилые дома.

Подчеркнем, что с има 2024-2025 годов стала одной из самых теплых, однако отопительные расходы остаются значительными. Тарифы на теплоснабжение в Украине имеют два важных показателя: стоимость гигакалории и цена квадратного метра.

Например, во Львове действует самый низкий тариф на гигакалорию в Украине – от 1019,31 грн, однако в отдельных районах города он может достигать 2214,82 грн. В то же время, стоимость отопительных услуг за квадратный метр для львовян составляет от 26,63 до 32,15 грн, что является одним из самых низких показателей в стране.

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