Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали аварийный ремонт магистральной тепловой сети к ЦТП Бойчука и ЦТП Перфецкого, из-за этого отключение отопления во Львове 18 марта ждет некоторых жителей, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает Львовтеплоэнерго.
Повреждение коммуникаций зацепило ряд улиц города. По данным «Львовтеплоэнерго», ремонтные работы продолжаются, и теплоснабжение планируется возобновить до 17:00.
Список улиц, где стоит ожидать отключения отопления во Львове 18 марта:
- Бойчука М дом. 8, 10.
- Ивана-Теодозия Куровца 73.
- Владимира Большого 48, 48а.
- Здание Грабянки Г. 5, 7, 9, 13.
- Молдавская 43.
- Перфецкого Л дом. 3, 5.
Коммунальщики уверяют, что делают все возможное для скорейшего завершения ремонта, чтобы возобновить подачу тепла и горячей воды в жилые дома.
Подчеркнем, что с има 2024-2025 годов стала одной из самых теплых, однако отопительные расходы остаются значительными. Тарифы на теплоснабжение в Украине имеют два важных показателя: стоимость гигакалории и цена квадратного метра.
Например, во Львове действует самый низкий тариф на гигакалорию в Украине – от 1019,31 грн, однако в отдельных районах города он может достигать 2214,82 грн. В то же время, стоимость отопительных услуг за квадратный метр для львовян составляет от 26,63 до 32,15 грн, что является одним из самых низких показателей в стране.
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