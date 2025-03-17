Робота у Львові пропонується для пенсіонерів - натомість наявність профільної освіти не обов'язкова, проте досвід повинен бути.

На сьогоднішній день є багато вакансій не лише для студентів, а й для пенсіонерів, така робота у Львові також пропонується, причому зарплату обіцяють не маленьку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в оголошеннях на сайті з пошуку спеціалістів.

Наприклад Тахосервіс готовий взяти людину пенсійного віку на вакансію бухгалтера. Роботодавець зазначає, що від кандидата вимагають знання Microsoft Office, 1С Бухгалтерії 8.3/BAS, М.Е.DOK, FREDO, Вчасно, Клієнт-Банк, а також податкового, бухгалтерського обліку та податкового законодавства України. Потрібно віміти самостійно працювати, нести відповідальність, бажання та вміння швидко навчатись. Досвід на аналогічній посаді від 3 років. Зарплата на посаді - 15 тисяч.

Це не єдина робота у Львові, куди запрошують людей похилого віку. Так, будівельна компанія шукає водія на вантажне авто Man. Вимоги: досвід на аналогічній посаді від 1 року, відповідальність, уважність на дорозі. Зарплата у розмірі 25 тисяч.

Також компанія, що виготовляє та ремонтує гідроциліндри, гідростанції, рукави високого тиску шукає в команду комірника-комплектувальника та готова взяти пенсіонера. Оклад працівнику обіцяють у 22 тисячі гривень.

Обов’язки на посаді: прийом та розміщення товару на складі; комплектація замовлень згідно накладних та діагностик; здійснення вантажно-розвантажувальних процедур; ведення обліку товарів на складі; проведення інвентаризації; підтримання необхідної кількості товарів на складі; запакування і формування вантажів для відправки клієнтам.



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