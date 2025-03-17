Работа во Львове предлагается для пенсионеров - наличие профильного образования не обязательно, однако опыт должен быть.

На сегодняшний день много вакансий не только для студентов, но и для пенсионеров, такая работа во Львове также предлагается, причем зарплату обещают не маленькую, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объявлениях на сайте по поиску спецалистов.

К примеру Тахосервис готов взять человека пенсионного возраста на вакансию бухгалтера. Работодатель отмечает, что от кандидата требуют знания Microsoft Office, 1С Бухгалтерии 8.3/BAS, М.Е.DOK, FREDO, Клиент-Банк, а также налогового, бухгалтерского учета и налогового законодательства Украины. Нужно уметь самостоятельно работать, нести ответственность, желание и умение быстро учиться. Опыт в аналогичной должности от 3 лет. Зарплата в должности – 15 тысяч.

Это не единственная работа во Львове, куда приглашают пожилых людей. Так, строительная компания ищет водителя на грузовой автомобиль Man. Требования: опыт в аналогичной должности от 1 года, ответственность, внимательность на дороге. Зарплата в размере 25 тысяч.

Также компания, производящая и ремонтирующая гидроцилиндры, гидростанции, рукава высокого давления ищет в команду кладовщика-комплектовщика и готова взять пенсионера. Оклад работнику обещают в 22 тысяч гривен.

Обязанности в должности: прием и размещение товара на складе; комплектация заказов согласно накладным и диагностикам; осуществление погрузочно-разгрузочных процедур; ведение учета товаров на складе; проведение инвентаризации; поддержание необходимого количества товаров на складе; упаковка и формирование грузов для отправки клиентам.



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