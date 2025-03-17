Наибольшее подорожание картофеля во Львове можно увидеть в сети магазинов Megamarket.

Подорожание картофеля во Львове произошло на некоторые сорта этого овоща, эксперты предупреждают о новом росте стоимости, сообщает Politeka.net.

Данные были обнародованы на сайте Минфина.

После кратковременного периода стабильности цены на товар в Украине снова начали расти. Наибольший рост можно увидеть в сети Megamarket, где стоимость на овощ установила 42,20 гривен за килограмм. В череднем продукте продают за 32,30.

Тем временем стоимость молодого картофеля снизилась. Еще месяц назад его можно было приобрести за 44,90 грн/кг. Теперь же он стоит 35,90.

Ценники на розовый клубень претерпели изменения. Подорожание картофеля во Львове затронула и этот сорт клубня. приобрести ее можно в среднем за 37,64 гривны. В феврале она была дешевле и стоила 36,06 грн/кг.

Согласно данным аналитиков, стоимость бульб в Украине на 18% выше по сравнению с началом марта 2024 года.

На рынке наблюдается дефицит качественной продукции, поскольку запасы овоча в домохозяйствах и коммерческих производителей быстро уменьшаются. Поэтому можно ожидать дальнейшего роста цен.

Несмотря на то, что ценники на этот овощ пока будут оставаться более или менее стабильными, придется потреблять больше импортного продукта, пока не появится новый урожай.

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