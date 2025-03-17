Отключение воды во Львове 17 марта вызвано как плановыми, так и аварийными ремонтными работами, проводимыми на различных теплосетях, сообщает Politeka.net.

Львовский городской совет показал график и предоставил перечень адресов.

Это связано с масштабным ремонтом теплосетей и насосных станций, целью которого является повышение качества услуг и обеспечение надежности инженерных коммуникаций.

Из-за ремонта насосного оборудования в ЦТП Хвылевого, 7а. водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: Мазепы и гетм дом. 4, 6, 8, 10, 12; Тычины П дом. 21, 23; Волнового М дом. 3, 7, 9, 11а.

Кроме того, отключение воды во Львове 17 марта ждет жителей дома 91 на улице Владимира Великого. Восстановление водоснабжения запланировано до 18:00.

Подчеркнем также, что согласно законодательству стоимость одного кубометра воды должна быть единой для всех потребителей. Однако, учитывая социальную составляющую, было разработано специальное решение: создан оптовый потребитель – КП «Винниковское», которое закупает воду у «Львовводоканала» по сниженной цене.

Этот механизм позволяет снизить тариф для жителей депрессионной лейки до 12,75 грн за кубометр, тогда как львовяне платят 17,29 грн. Для сравнения, в соседних общинах тариф превышает 25 грн, а иногда достигает 30 грн за кубометр.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Украинец не может получить пенсию во Львове: в данных паспорта и трудовой книжки найдены разногласия, есть решение суда.

Также Politeka писала, что Тарифы во Львове с марта 2025 года: сколько придется заплатить за свет воду и газ.

Как сообщала Politeka, Работа во Львове 2025: у кого самые высокие зарплаты и самые востребованные профессии.