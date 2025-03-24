Подорожание хлеба во Львове в марте 2025 несколько ударило по кошелькам местных жителей.

В марте 2025 года в Украине зафиксировано подорожание цены на хлеб и лаваш , сообщает Politeka.

Согласно данным, средняя ценника кавказского лаваша (230 г) составляет 31,90 грн, что осталось на уровне февраля 2025 года, когда цена была 30,25. Однако в отдельных торговых сетях цена может варьироваться от 31,90 до 33,50, что приводит к незначительному колебанию стоимости этого продукта.

Кроме того, Лаваш Персидский (230 г) подорожал, поднявшись с 32,36 грн в феврале до 34,13 в марте 2025 года. В разных супермаркетах цена на этот продукт варьируется от 31,40 гривен в сети Auchan до 38,99 у Novus.

Средняя стоимость батона Румянец нарезка (450 г) стоит 29,89 гривен, что на 1,30 по сравнению с февралем 2025 года. Ценник на пшеничную нарезку (650 г) также выросла на 1,90 грн и теперь составляет 40,65. Кроме того, ржаной Рига Бородиновский (300 г) подорожал на 1,50 гривен и в марте 2025 года стоит в среднем 45,23.

Подорожание хлеба во Львове является частью инфляционного процесса. Тенденция к росту ценников на основные продукты питания постоянно, и она обусловлена ​​как внутренними, так и внешними экономическими факторами, такими как повышение стоимости сырья, энергоносителей, а также изменения в политическом и экономическом контексте страны.

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