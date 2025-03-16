Прогноз погоды во Львове на неделю с 17 по 23 марта предполагает изменчивые условия, но все же благоприятные.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 17 по 23 марта обещает интересные изменения: от снега и пасмурных утренников до ясных и солнечных дней, сообщает Politeka.

В понедельник, 17 марта, утром ожидается снег, который к полудню должен прекратиться. К вечеру прояснится, и небо станет безоблачным. Температура днем ​​около +3°C, но ночью может опуститься до -3°C. Ветер будет умеренным, а вероятность осадков во второй половине дня очень низкая.

18 числа будет облачный день, но к вечеру облака рассеются. Столбики термометров днем ​​не превысят +3°C, а в ночные часы ожидается -5°C. В эти сутки народный прогноз обещает благоприятные условия для садоводов, поскольку именно с этого времени начинается подготовка к весенним посадкам.

На следующий день, 19, будет ясно и тепло, термометры днем ​​покажут до +6°C. Утром будет идти дождь. Такая погода является отличным знаком для того, чтобы начать подготовку к следующим теплым дням.

20 числа Львов будет под влиянием безоблачного утра и в ясный день, температура днем ​​поднимется до +10°C. Ночью еще будет прохладно, до -5°C, но без осадков.

21-го наступит день весеннего равноденствия. Средняя температура дня днем ​​достигнет +12°C, а ночью около 0°C. Ожидается безоблачное небо, и до конца дня оно будет ясным. Это идеальное время для начала работ.

22 марта во Львове будет ясно, столбики термометров достигнут +15°C. Облаков на небе не будет, осадков тоже.

23 число будет ясным днем, с температурой до +17°C днем. Без туч и дождя. Согласно народным приметам, рыбаки могут ожидать хорошего улова, если весенние ручьи не замерзли.

Итак, прогноз погоды во Львове на неделю с 17 по 23 марта свидетельствует о благоприятных условиях для весенних работ, хоть и с возможными похолоданиями ночью.

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