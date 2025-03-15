Синоптики повідомили прогноз погоди у Львові на 16 березня та розповіли чого очікувати в цей день.

Прогноз погоди у Львові на 16 березня обіцяє похмурий день, повідомляє Politeka.

Вранці температура повітря становитиме 0°C, а вдень на півдні підвищиться до +4°C. Ввечері небо почне очищатися, і Львів насолоджуватися ясним небом без хмар. Суттєвих опадів не прогнозується.

Вологість повітря буде високою протягом усього дня, особливо вранці, коли вона досягне 99%. Тиск залишитиметься на рівні 736–737 мм рт. ст., що підтримує стабільні погодні умови без різких коливань. Вітер буде помірним, з максимальною швидкістю 2,7 м/с в середині дня, але в цілому він не принесе значних змін у погодних умовах.

За народним прогнозом це період весни визначатиме характер майбутнього літа, і якщо умови цього дня будуть такими, як прогнозується, то можна очікувати тепле і сухе літо.

Окрім того, з цього дня за традицією городники починають готувати землю для посадки плодів, що є першим етапом у підготовці до літнього сезону. Народна мудрість каже, що якщо середина березня така, то і літо буде гарним, і сонце буде активно підіймати температуру протягом сезону.

Прогноз погоди у Львові на 16 березня підтверджує тенденцію до стабільної погоди без значних змін. В цілому, день обіцяє бути спокійним і досить комфортним для перебування на свіжому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Українець не може отримати пенсію у Львові: у даних паспорта та трудової книжки знайдено розбіжності, є рішення суду.

Також Politeka писала, Тарифи у Львові з березня 2025 року: скільки доведеться заплатити за світло воду та газ.

Як повідомляла Politeka, Робота у Львові 2025: у кого найвищі зарплати та найбільш затребувані професії.