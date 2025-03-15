Синоптики сообщили прогноз погоды во Львове на 16 марта и рассказали, чего ожидать в этот день.

Прогноз погоды во Львове на 16 марта сулит пасмурный день, сообщает Politeka.

Утром температура воздуха будет 0°C, а днем ​​на юге повысится до +4°C. Вечером небо станет очищаться, и Львов наслаждаться ясным небом без облаков. Существенных осадков не прогнозируется.

Влажность воздуха будет высокой в ​​течение всего дня, особенно утром, когда она достигнет 99%. Давление будет оставаться на уровне 736-737 мм рт. ст., что поддерживает стабильные погодные условия без резких колебаний. Ветер будет умеренным с максимальной скоростью 2,7 м/с в середине дня, но в целом он не принесет значительных изменений в погодных условиях.

По народному прогнозу этот период весны будет определять характер будущего лета, и если в этот день будет такая амтмосфера, то можно ожидать теплое и сухое лето.

Кроме того, с этого дня по традиции огородники начинают готовить землю для посадки плодов, которая является первым этапом в подготовке к летнему сезону. Народная мудрость говорит, что если середина марта такая, то и лето будет хорошим, и солнце будет активно поднимать температуру в течение сезона.

Прогноз погоды во Львове на 16 марта подтверждает тенденцию стабильной погоды без значительных изменений. В целом день обещает быть спокойным и достаточно комфортным для пребывания на свежем воздухе.

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