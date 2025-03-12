Подорожание рыбы во Львове наблюдается как на рынках, так и супермаркетах, хотя цены на некоторые виды остались стабильными, сообщает Politeka.

С началом Великого поста, стартовавшего 3 марта, во Львове традиционно вырос спрос на морепродукты. Многие люди отказываются от мяса в поисках альтернативных источников белка, что влияет на стоимость этих продуктов.

По словам местных продавцов, цены на центральном рынке почти не изменились за последние два года. В частности, живой карп стоит 165 грн/кг, сельдь – 49-110 грн, а скумбрия – 320 грн/кг. Замороженные креветки продают по 530 грн/кг, а мидии – по 300 грн/кг. Вместо этого импортная рыба подорожала на 15%.

Во львовских супермаркетах тоже есть широкий выбор рыбы: охлажденной, замороженной и морепродуктов. К примеру, слабосоленая семга стоит 320 грн за 170 г, а свежая форель – 57 грн за 100 г (без скидки – 75 грн). Чтобы привлечь покупателей, администрация магазинов вводит скидки.

Подорожание рыбы во Львове наблюдается преимущественно среди импортной продукции, в то время как местный улов остается доступным. В то же время, цены на икру значительно варьируются – от 100 до 1000 грн за банку. Продавцы отмечают, что спрос на морепродукты традиционно растет во время поста, однако ажиотажа в этом году пока нет.

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