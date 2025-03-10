Прогноз погоди у Львові на 11 березня обіцяє прихід теплої весни вже з перших днів тижня.

Містянам варто знати прогноз погоди у Львові на 11 березня, щоб підготуватися до синоптичних сюрпризів, пише Політека.

За даними Sinoptik.ua, у вівторок погода буде пасмурною та порадує помірно теплою температурою. Прогноз погоди у Львові на 11 березня обіцяє захмарене небо та можливий дрібний дощ вночі.

Вранці, вдень та ввечері 11 березня опадів не очікується, що дозволить містянам насолоджуватись відносно сухою погодою. Температурний режим варіюватиметься від +7 до +17 градусів. Така погода в березні є типовою для Львова, кажуть синоптики.

Також варто зазначити, що відповідно до прогнозу погоди у Львові 11 березня буде сприятлива температура для прогулянок та занять на відкритому повітрі, якщо не враховувати хмарність і можливий дощ вночі. Це стане чудовою можливістю для жителів міста насолодитись першим весняним теплом.

Якщо звернутися до народних прикмет, то наші предки вірили, що якщо вітер цього дня дме з південного або південного заходу, можна очікувати на потепління. У минулі часи люди часто орієнтувались саме на вітер, визначаючи, чи варто готуватися до сприятливих змін у погоді.

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