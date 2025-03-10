Прогноз погоды во Львове на 11 марта обещает наступление теплой весны уже с первых дней недели.

Горожанам стоит знать прогноз погоды во Львове на 11 марта, чтобы подготовиться к синоптическим сюрпризам, пишет Политека.

По данным Sinoptik.ua, во вторник погода будет облачной и порадует умеренно теплой температурой. Прогноз погоды во Львове на 11 марта обещает пасмурное небо и возможный мелкий дождь ночью.

Утром, днем ​​и вечером 11 марта осадков не ожидается, что позволит горожанам наслаждаться сухой погодой. Температурный режим будет варьироваться от +7 до +17 градусов. Такая погода в марте типична для Львова, говорят синоптики.

Также следует отметить, что согласно прогнозу погоды во Львове 11 марта будет благоприятная температура для прогулок и занятий на открытом воздухе, если не учитывать облачность и дождь ночью. Это станет прекрасной возможностью жителей города насладиться первым весенним теплом.

Если обратиться к народным приметам, то наши предки верили, что если ветер в этот день дует с юго-запада, можно ожидать потепления. В прошлые времена люди часто ориентировались именно на ветер, определяя, следует ли готовиться к благоприятным изменениям в погоде.

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