В 2025 году украинцы должны быть готовы к уплате налога на недвижимости во Львове, поэтому важно знать несколько правил.

Рамер ставки налога на недвижимость во Львове 1% за каждый лишний квадратный метр, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Государственная налоговая служба, до 1 июля каждого года львовяне, которые должны уплатить сумму, присылает владельцам жилья сообщение, содержащее: расчет суммы; реквизиты для уплаты; информацию об объекте (адрес, площадь, наличие льгот).

Налогобложение начисляется на площадь жилья, превышающую определенные лимиты: для квартир – более 60 квадратний метр, для домов – более 120 кв. м. Если владелец имеет несколько объектов, площадь всех их суммируют, после чего используются соответствующие скидки.

Если ваша квартира имеет площадь 85 кв. м, сумма будет начисляться всего на 25 кв. м (85-60=25).

Для владельцев больших квартир (свыше 300 кв. м) и домов (свыше 500 кв. м) установлен дополнительный фиксированная сумма – 25 000 грн. в год за каждый такой объект.

Кто может быть освобожден от налога на недвижимость во Львове

Есть категории людей, которые не должны платить: собственники квартир до 60 кв. м и домов до 120 кв. м; львовяне, чье жилье стало непригодным из-за войны; жители временно оккупированных территорий.

А также многодетные семьи, матери, воспитывающие детей-сирот или детей с инвалидностью и религиозные организации и учебные заведения.

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