Головне управління Держпродспоживслужби інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення харчових продуктів, які були завезені з Франції.

В Україну завезли сири, які мали бактерії Listeria monocytogenes, продукцію доставили з Франції. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Згідно з повідомленням, після вживання заражених продуктів, що містять Listeria, інфекція може поширитися до центральної нервової системи та статевих органів, викликаючи менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції та гастроентерит.

Споживачам рекомендується повідомляти про виявлення цієї продукції у зверненні до Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області або звертатися до територіальних управлінь, також можна поінформувати про виявлену продукцію за телефоном (0372) 553409.

Ми також писали, що в лютому в Україні подорожчали овочі з борщового набору.

Станом на 20 лютого білокачанна капуста коштує 14,79 грн за кілограм, молода капуста - 53,90 грн. Картопля – 10,14 грн. Цибулю продають вже по 47,08 грн за кілограм.

Морква також неухильно дорожчає – за кілограм доведеться заплатити 34,57 грн. Ціна буряків вже 11,94 грн.

Нагадаємо, ціни злетіли на 77% і це не межа: які продукти подорожчали найбільше за рік.

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