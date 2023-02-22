В Украину завезли сыры, у которых были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes, продукция была доставлена из Франции. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
Согласно сообщению, после употребления зараженных продуктов, содержащих Listeria, инфекция может распространиться до центральной нервной системы и половых органов, вызывая менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.
Потребителям рекомендуется сообщать о обнаружении этой продукции в обращении в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращаться в территориальные управления, также можно проинформировать об обнаруженной продукции по телефону (0372) 553409.
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По состоянию на 20 февраля капуста белокочанная стоит 14,79 грн за килограмм, молодая капуста - 53,90 грн. Картофель - 10,14 грн. Репчатый лук продают уже по 47,08 грн за килограмм.
Морковь также неуклонно дорожает - за килограмм придется заплатить 34,57 грн. Цена свеклы уже 11,94 грн.
Напомним, цены взлетели на 77% и это не предел: какие продукты подорожали больше всего за год.
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