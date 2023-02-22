Главное управление Госпродпотребслужбы информирует о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам, которые были завезены из Франции.

В Украину завезли сыры, у которых были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes, продукция была доставлена из Франции. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Согласно сообщению, после употребления зараженных продуктов, содержащих Listeria, инфекция может распространиться до центральной нервной системы и половых органов, вызывая менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.

Потребителям рекомендуется сообщать о обнаружении этой продукции в обращении в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращаться в территориальные управления, также можно проинформировать об обнаруженной продукции по телефону (0372) 553409.

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Морковь также неуклонно дорожает - за килограмм придется заплатить 34,57 грн. Цена свеклы уже 11,94 грн.

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