Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий від реальної ціни енергії.

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на "світло". Проте в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

Швидше за все, навесні одну зі стратегій доведеться затвердити, інакше інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться. Такі заходи можуть спричинити невдоволення у споживачів, які завжди нервово реагують на підвищення тарифів.

«Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий від реальної ціни енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів» - повідомляє Бойко.

Варто також звернути увагу, що заможні громадяни зазвичай споживають більше енергії, і при цьому виходить, що вони отримують більше державної допомоги.

І якщо замінити поточну систему субсидування всіх споживачів на весь обсяг спожитої енергії цільовою допомогою незахищеним верствам населення, така стратегія коштуватиме платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян із низькими рівнями доходу.

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