Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на "свет". Тем не менее, в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Скорее всего, весной одну из стратегий придется утвердить, иначе в противном случае кризис в энергетике преодолеть не удастся. Такие меры могут вызвать недовольство у потребителей, которые всегда нервно реагируют на повышение тарифов.

«Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. И, поддерживая этот тариф, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех потребителей» - сообщает Бойко.

Стоит также обратить внимание, что зажиточные граждане, как правило, потребляют больше энергии, и при этом выходит, что они получают больше государственной помощи.

И если заменить текущую систему субсидирования всех потребителей на весь объем потребленной энергии целевой помощью незащищенным слоям населения, такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле, и при этом позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода.

Также газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сделала объявление о процедуре, которую необходимо пройти некоторым украинцам. В "Нафтогазе" рассказали, какие документы для этого нужно и куда с ними обращаться.

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