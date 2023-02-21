Этот праздник ежегодный, отмечается 21 февраля, начиная с 2000 года.
О поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия было объявлено на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила 26 октября — 17 ноября 1999 года в Париже.
По поводу праздника в Православной церкви Украины решили напомнить, что слово Божие лучше воспринимается и понимается именно на родном языке.
«Ибо апостол Павел сказал: «Когда я молюсь на незнакомом языке, хоть и дух мой молится, но разум мой остается бесплодным» (1 Кор. 14: 14). Язык прокладывает человеку путь к Господу. Бог говорит к нам на родном, понятном нам языке. Молитва на родном языке несется от самого сердца, она действительно касается души, глубинно и искренне. Именно такая молитва жива и действенна – когда мы понимаем и чувствуем каждое слово, которое мы говорим. Родной язык – это ключ к нашей духовной свободе, поэтому должны его беречь и не дать украсть врагу», - подчеркнули на официальной странице ПЦУ в Facebook.
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Также в ПЦУ отметили, что родной язык соединяет прошлое с настоящим, отчеканивает будущее и обеспечивает бытие нации, а когда исчезает родной язык – растворяется и народ.
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