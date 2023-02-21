Він був засновником та вокалістом українського рок-гурту "Мертвий півень", пише Politeka.net.

Смерть артиста підтвердив його колега – фронтмен гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай.

"Найкращі пісні «Мертвого Півня» написав Любко Футор. Любомир Футорський. Світла Пам‘ять і Царство Небесне..Шок і сум…», - написав Чубай на своїй сторінці в Facebook.

Про причини трагедії поки не відомо.

Новина про смерть Футорського приголомшила його колег, друзів і шанувальників. У соцмережах вони висловлюють співчуття і зізнаються, що не можуть прийти до тями від того, що сталося.

«Жах! Аж не віриться...»,

«Як це жахливо!», «Який жах…»,

«Дідько, та що ж це …», «Боже…», «Жах!.. Світлая пам‘ять Футору…»,

«Сумно, коли йдуть найкращі … Світла і вічна пам’ять», «Як це можливо?», «Я плачу», «Як же так, Любомир Дарійович.... Скільки ще не договорили з тобою, скільки ще спорів мали попереду.... Жах... Спи спокійно, Друже....»,

«В це неможливо повірити. Так любила його пости читати, він настільки життєлюб… страшно просто було це прочитати. Світла пам‘ять… так не повинно бути», - пишуть приголомшені користувачі Facebook.

Любомиру Футорському було всього 50 років. Його останній допис у Facebook датований 27 січня.

Нагадаємо, бідою обернулася звичайна поїздка на маршрутці.

Також повідомлялось про трагедію в центрі Києва.