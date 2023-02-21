Он был основателем и вокалистом украинской рок-группы "Мертвый петух", пишет Politeka.net.

Смерть артиста подтвердил его коллега – фронтмен группы "Плач Иеремии" Тарас Чубай.

"Лучшие песни «Мертвого Петуха» написал Любко Футор. Любомир Футорский. Светлая Память и Царство Небесное..Шок и грусть…», - написал Чубай на своей странице в Facebook.

О причинах трагедии пока неизвестно.

Новость о смерти Футорского ошеломила его коллег, друзей и поклонников. В соцсетях они выражают соболезнования и признаются, что не могут прийти в сознание от случившегося.

«Ужас! Даже не верится...»,

«Как это ужасно!», «Какой ужас…»,

«Чедь, да что же это…», «Боже…», «Ужас!.. Светлая память Футору…»,

«Грустно, когда идут лучшие… Светлая и вечная память», «Как это возможно?», «Я плачу», «Как же так, Любомир Дарьевич.... Сколько еще не договорили с тобой, сколько еще споров имели впереди .... Ужас... Спи спокойно, Друг....»,

«В это невозможно поверить. Так любила его посты читать, он столь жизнелюб… страшно просто было это прочесть. Светлая память… так не должно быть» , - пишут ошеломленные пользователи Facebook.

Любомиру Футорскому было всего 50 лет. Его последнее сообщение в Facebook датировано 27 января.

Напомним, бедой обернулась обычная поездка на маршрутке.

Также сообщалось о трагедии в центре Киева.