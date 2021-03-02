Все сталося посеред білого дня!

У Львові намагалися викрасти 6-річну дитину



Про інцидент розповіли на ZAXID.NET.

Все сталося перед уроками, біля школи № 82 на вул.Шафарика.

Мама з донькою якраз заходили на територію, коли до них почав приставати незнайомий чоловік, він спробував вирвати дитину з маминих рук, але йому це не вдалося.

Перелякана жінка відразу ж повідомила про це в правоохоронні органи.

В адміністрації школи уточнили, що нападника чоловіка раніше тут не бачили.

"Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цього чоловіка тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний", - поділився завуч школи.