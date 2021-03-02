У Львові намагалися викрасти 6-річну дитину
Про інцидент розповіли на ZAXID.NET.
Все сталося перед уроками, біля школи № 82 на вул.Шафарика.
Мама з донькою якраз заходили на територію, коли до них почав приставати незнайомий чоловік, він спробував вирвати дитину з маминих рук, але йому це не вдалося.
Перелякана жінка відразу ж повідомила про це в правоохоронні органи.
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В адміністрації школи уточнили, що нападника чоловіка раніше тут не бачили.
"Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цього чоловіка тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний", - поділився завуч школи.
Раніше ми розповідали, що в Києві правоохоронці затримали осіб, які вивезли чоловіка в ліс і, ймовірно, вчинили розбій.
Заявник повідомив, що незнайомці на автомобілі вивезли його в ліс. Там йому погрожували ножем, відібрали кільце і телефон. На щастя, чоловік зміг запам'ятати частину номерного знака і описати автомобіль нападників.
Нагадаємо, під Києвом п'яний дебошир влаштував бійку зі стріляниною: на місце терміново виїхала поліція, деталі.
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