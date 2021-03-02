Во Львове пытались похитить 6-летнего ребенка
Об инциденте рассказали на ZAXID.NET.
Все произошло перед уроками, возле школы №82 на ул. Шафарика.
Мама с дочкой как раз заходили на территорию, когда к ним начал приставать незнакомый мужчина, он попытался вырвать ребенка из маминых рук, но ему это не удалось.
Перепуганная женщина сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.
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В администрации школы уточнили, что нападавшего мужчину ранее здесь не видели.
"Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Раньше мы этого мужчину здесь не видели, возможно, он какой – то неадекватный", - поделился завуч школы.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве правоохранители задержали лиц, которые вывезли мужчину в лес и, вероятно, совершили разбой.
Заявитель сообщил, что незнакомцы на автомобиле вывезли его в лес. Там ему угрожали ножом, отобрали кольцо и телефон. К счастью, мужчина смог запомнить часть номерного знака и описать автомобиль нападавших.
Напомним, под Киевом пьяный дебошир устроил драку со стрельбой: на место срочно выехала полиция, детали.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.