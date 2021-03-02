Во Львове пытались похитить 6-летнего ребенка



Об инциденте рассказали на ZAXID.NET.

Все произошло перед уроками, возле школы №82 на ул. Шафарика.

Мама с дочкой как раз заходили на территорию, когда к ним начал приставать незнакомый мужчина, он попытался вырвать ребенка из маминых рук, но ему это не удалось.

Перепуганная женщина сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.

В администрации школы уточнили, что нападавшего мужчину ранее здесь не видели.

"Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Раньше мы этого мужчину здесь не видели, возможно, он какой – то неадекватный", - поделился завуч школы.