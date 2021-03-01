Жителі Львівської області стали свідками недавнього прильоту Клину лелек. За народними прикметами така рання поява птахів означає прихід весни та тепла

Про це пише Галина Гупало на своїй сторінці в Facebook.

Лелеки, що летіли над Львівською областю ключем, свідчать про швидкий прихід теплої весни. Така прикмета є у місцевих жителів, якщо з'явилися лелеки, то слід готуватися до сонця і догляду зими.

Адже багато скучили по зеленій траві, гарній погоді і яскравому сонцю.

На календарі ще тільки перше березня, а львів'яни вже можуть похвалитися побаченим дивом. Приліт птахів, вісників швидкого тепла, може означати тільки одне, що весна не за горами.

Доказом служать опубліковані в мережі фотографії, де на знімку можна розглянути клином летять птахів в небі.

Таких кадрів різних місць Львівської області з'являється все більше, помічені лелеки були та безпосередньо біля Львова.

Наприклад, в одному з аккаунтів з'явилася фото цих красивих птахів. Користувачка відверто написала, що рада бачити милих пернатих, що приносять щастя, в небі над Щирцем.

ДО РЕЧІ, знімок вражає своєю душевністю, а також викликає позитивні емоції.

Також користувач згадала народні прикмети, пов'язані з ранньою появою лелек. Вона зазначила, що по старі люди, побачивши таке, передрікали тепле літо. У звичайний час птахів чекають тільки 19 березня.

Тепер після того, як всі дізналися цю прикмету, залишається дочекатися літнього сезону. Після можна буде сказати правдива вона чи ні.

Нагадавши, на Прикарпатті хвороба продовжує лютувати.

Як повідомляла Politeka, скандальний депутат потрапив у ДТП на Львівщині.

Також Politeka писала, українцям розповіли прикмети ранньої весни.