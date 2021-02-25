Директор школи на Львівщині образила учнів через зовнішній вигляд

Як передає Politeka.net , про це повідомив батько однієї зі школярок Петро Дащук у Facebook.

Інцидент стався в місті Соснівка.

"Прошу звернути вашу увагу яке відношення директора школи Щербань Н. і до наших дітей!! Ось таке ставлення до дітей кожен день!",- повідомив незадоволений чоловік.

На опублікованому аудіо чутно, як голос, судячи з усього належить директору навчального закладу вичитує учениць за неналежний зовнішній вигляд.





"А чого в штанях? Я не зрозуміла. На вулиці тепло, чого в робочих штанях?! Вже не обтягнуті, вже робочі. Ну, зрозуміло, дівки, готуєтеся збирати малину і полуницю. Що за манера? Я в свої роки ще можу одягнути на себе якусь шаль. А стояти - хусткою зверху накритися, як баба 30 років... дівчата, це не одяг! Я розумію, що ви з усіх сил старалися, перерили весь гардероб. Значить, привести завтра себе в порядок, знайти нормальні штани, а не робочі" – говорить директор учням.