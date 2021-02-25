Директор школы на Львовщине оскорбила учеников из-за внешнего вида

Как передает Politeka.net , об этом сообщил отец одной из школьниц Петро Дащук в Facebook.

Инцидент произошел в городе Сосновка.

"Прошу обратить ваше внимание какое отношение директора школы Щербань Н. И к нашим детям!! Вот такое отношение к детям каждый день!", - сообщил недовольный мужчина.

На опубликованном аудио слышно, как голос, судя по всему принадлежащий директору учебного заведения вычитывает учениц за ненадлежащий внешний вид.





"А чего в штанах? Я не поняла. На улице тепло, чего в рабочих штанах?! Уже не обтянутые, уже рабочие. Ну, разумеется, девки, готовитесь собирать малину и клубнику. Что за манера? Я в свои годы еще могу одеть на себя какую-нибудь шаль. А стоять - платком сверху накрыться, как баба 30 лет... девчонки, это не одежда! Я понимаю, что вы изо всех сил старались, перерыли весь гардероб. Значит, привести завтра себя в порядок, найти нормальные штаны, а не рабочие" – говорит директор ученикам.