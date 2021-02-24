Перевізники Львівщини аргументували потребу підвищення вартості проїзду в місті





Як передає Politeka.net , заява оприлюднено на Facebook-сторінці"Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників".

Перевізники впевнені, що дане питання вже стоїть не на жарт.

"Рік автотранспортні підприємства працюють в умовах карантинних обмежень, що призвело до втрати доходів щонайменше наполовину в порівнянні з докарантинним періодом", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ніякої фінансової підтримки від влади перевізники не отримали.



"Вартість проїзду, яка мала змінитися ще до виборів восени минулого року, залишається незмінною досі. Станом на зараз реальний тариф без інвестиційної складової - не менше 14-ти гривень. Тобто кожен перевізник втрачає на одній поїздці 7 гривень, які ніхто не компенсує", - сказано в повідомленні.