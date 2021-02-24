Перевозчики Львовщины аргументировали надобность повышения стоимости проезда в городе





Как передает Politeka.net , заявление обнародовано на Facebook-страничке "Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників".

Перевозчики уверены, что данный вопрос уже стоит не на шутку.

"Год автотранспортные предприятия работают в условиях карантинных ограничений, что привело к потере доходов меньшей мере наполовину по сравнению с докарантинним периодом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что никакой финансовой поддержки от власти перевозчики не получили.



"Стоимость проезда, которая имела измениться еще до выборов осенью прошлого года, остается неизменной до сих пор. По состоянию на сейчас реальный тариф без инвестиционной составляющей – не менее 14-ти гривен. То есть каждый перевозчик теряет на одной поездке 7 гривен, которые никто не компенсирует", - сказано в сообщении.