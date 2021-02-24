Львів'янка готує позов до суду до місцевої влади через зламану ногу

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Галина Когут впала в декількох метрах від під'їзду. На допомогу їй відразу кинулися перехожі, але з-за болю шаленої жінка встати не змогла.



Лікарі діагностували перелом гомілки в двох місцях. Тепер вона має намір судиться, оскільки відео помітної вулиці з проханням прибрати сніг Галина публікувала протягом тижня на сторінці гарячої лінії міста, але ніякої реакції на це не послідувало.

Постраждала має намір через суд буде відшкодувати вартість дорогого лікування, до того ж, щонайменше два місяці буде без роботи.

"Люди залишаються сам на сам зі своїми бідами. А хтось не виконує свою роботу і отримує за це гроші", - заявила Галина.

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