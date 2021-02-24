Львовянка готовит иск в суд к местным властям из-за сломанной ноги

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Галина Когут упала в нескольких метрах от подъезда. На помощь ей сразу бросились прохожие, но из-за безумной боли женщина встать не смогла.



Врачи диагностировали перелом голени в двух местах. Теперь она намерена судится, поскольку видео заметенной улицы с просьбой убрать снег Галина публиковала в течение недели на странице горячей линии города, но никакой реакции на это не последовало.

Пострадавшая намерена через суд будет возместить стоимость дорогостоящего лечения, к тому же, по меньшей мере два месяца будет без работы.

"Люди остаются один на один со своими бедами. А кто-то не выполняет свою работу и получает за это деньги", - заявила Галина.

Напомним, украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности.

Как сообщала Politeka, погода устроит небывалый переполох, морозы и дожди не закончатся: к чему быть готовыми.

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