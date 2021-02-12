У Львові та області розшукують безвісти зниклого чоловіка

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій Національно поліції у Львівській області.



69-річний Кобилюха Микола Михайловича проживає в селі Сороки-Львівські. Про його зникнення стало відомо 9 лютого - близько 16: 00 вийшов з дому і не повернувся.

"11 лютого в поліцію звернулися родичі зниклого чоловіка, які повідомили, що він пішов з дому три дні тому в невідомому напрямку і з того часу на зв'язок з ними не виходив", - йдеться в повідомленні.

Микола Михайлович був одягнений у куртку бежевого кольору, штани кольору хакі, туфлі коричневого кольору.

Особливі прикмети: відсутність зубів на верхній щелепі і шрам від укусу собаки на щиколотці правої ноги.

Всіх, кому відома інформація про місцеперебування розшукуваного, просимо повідомити на оперативну лінію 102 або за телефонами 0988821701 або 0673134707.

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10 лютого він вийшов з дому і попрямував на залізничний вокзал. Відомо, що чоловік придбав квиток на Київ на 11.02.2021 на 1:30 год, однак на поїзд не встиг.

Він був одягнений в чорний светр з капюшоном, чорні штани спортивні з жовтими смужками, чорна куртка шкіряна, чорна сумка дорожня. При собі мав мобільний телефон, який в даний час вимкнений.





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