Во Львове и области разыскивают без вести пропавшего мужчину

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национально полиции во Львовской области.



69-летний Кобилюха Николай Михайловича проживает в селе Сороки-Львовские. О его пропаже стало известно 9 февраля - около 16:00 вышел из дома и не вернулся.

"11 февраля в полицию обратились родственники пропавшего мужчины, которые сообщили, что он ушел из дома три дня назад в неизвестном направлении и с тех пор на связь с ними не выходил", - говорится в сообщении.

Николай Михайлович был одет в куртку бежевого цвета, брюки цвета хаки, туфли коричневого цвета.

Особые приметы: отсутствие зубов на верхней челюсти и шрам от укуса собаки на щиколотке правой ноги.

Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на оперативную линию 102 или по телефонам 0988821701 или 0673134707.

Также мы сообщали, что во Львове и области разыскивается Тертицкий Анатолий Владимирович. Он пропал два дня назад после ссоры с женой.

10 февраля он вышел из дома и направился на железнодорожный вокзал. Известно, что мужчина приобрел билет на Киев на 11.02.2021 на 1:30 ч, однако на поезд не успел.

Он был одет в черный свитер с капюшоном, черные брюки спортивные с желтыми полосками, черная куртка кожаная, черная сумка дорожная. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время выключен.







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