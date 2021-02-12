Во Львове и области разыскивают без вести пропавшего мужчину
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национально полиции во Львовской области.
69-летний Кобилюха Николай Михайловича проживает в селе Сороки-Львовские. О его пропаже стало известно 9 февраля - около 16:00 вышел из дома и не вернулся.
"11 февраля в полицию обратились родственники пропавшего мужчины, которые сообщили, что он ушел из дома три дня назад в неизвестном направлении и с тех пор на связь с ними не выходил", - говорится в сообщении.
Николай Михайлович был одет в куртку бежевого цвета, брюки цвета хаки, туфли коричневого цвета.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Кароль после скандала с "плакальщицей" обтянулась латексом и показала новую себя: "Пусть Полякова подавится..."
Фаворитка "Голосу країни" призналась, что у нее было с Монатиком на "Х-Факторе": "Мы с первых дней стали..."
Скромницу Шоптенко из "Танців з зірками" не узнать после манипуляций с лицом: "Слишком..."
Потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь..."
Особые приметы: отсутствие зубов на верхней челюсти и шрам от укуса собаки на щиколотке правой ноги.
Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на оперативную линию 102 или по телефонам 0988821701 или 0673134707.
Также мы сообщали, что во Львове и области разыскивается Тертицкий Анатолий Владимирович. Он пропал два дня назад после ссоры с женой.
10 февраля он вышел из дома и направился на железнодорожный вокзал. Известно, что мужчина приобрел билет на Киев на 11.02.2021 на 1:30 ч, однако на поезд не успел.
Он был одет в черный свитер с капюшоном, черные брюки спортивные с желтыми полосками, черная куртка кожаная, черная сумка дорожная. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время выключен.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.