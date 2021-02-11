Молодий священик приїхав з Франції на Львівщину і вдихнув нове життя в село
Історію Івана Городицького, який залишив Париж заради села Ладанці, розповіли на zaxid.net.
29-річний отець Іоанн вирішив сам навести порядок як у церкві, так і в селі.
Він став і священиком, і диригентом, і старостою, і навіть за кравця.
Місцевих храм вже розвалювався на очах, але йому вдалося відновити його за допомогою людей. Взявся отець Іоанн і за місцеву школу, де облаштував інтерактивний клас. У ньому проходять уроки, перегляди фільмів, концерти та репетиції хору, який священик взяв під своє крило.
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"У нас є тільки 24 дитини на цілу школу. І, відповідно, все зробити батьки не можуть. Але за допомогою великої ініціативи, бажання і головне вміння батька маємо такий клас хороший", - поділилася керівниця школи.
Взявся батько відновлювати в селі і Народний дім. За кошти меценатів вдалося хоч і не повністю, але значно відремонтувати будівлю, в якій вже встигла побувати делегація нідерландців.
Крім того, батько бореться з пияцтвом в селі і навчає людей сортувати сміття. з алкоголізмом в селі і вчить сортувати сміття.
"У нас тепер священик золотий, скажу, як є. Тому що ми всі були бідні, тільки тепер, як священик прийшов, то ми трохи розвеселилися", - розповіла старожилка села Катерина Дух.0
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