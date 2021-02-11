Молодий священик приїхав з Франції на Львівщину і вдихнув нове життя в село

Історію Івана Городицького, який залишив Париж заради села Ладанці, розповіли на zaxid.net.

29-річний отець Іоанн вирішив сам навести порядок як у церкві, так і в селі.

Він став і священиком, і диригентом, і старостою, і навіть за кравця.

Місцевих храм вже розвалювався на очах, але йому вдалося відновити його за допомогою людей. Взявся отець Іоанн і за місцеву школу, де облаштував інтерактивний клас. У ньому проходять уроки, перегляди фільмів, концерти та репетиції хору, який священик взяв під своє крило.