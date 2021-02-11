Молодой священник приехал с Франции на Львовщиину и вдохнул новую жизнь в село
Историю Ивана Городицкого, который оставил Париж ради села Ладанцы, рассказали на zaxid.net.
29-летний отец Иоанн решил сам навести порядок как в церкви, так и в селе.
Он стал и священником, и дирижером, и старостой, и даже за портного.
Местных храм уже разваливался на глазах, но ему удалось восстановить его с помощью людей. Взялся отец Иоанн и за местную школу, где обустроил интерактивный класс. В нем проходят уроки, просмотры фильмов, концерты и репетиции хора, который священник взял под свое крыло.
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"У нас есть только 24 ребенка на целую школу. И, соответственно, все сделать родители не могут. Но с помощью большой инициативы, желания и главное умения Отца имеем такой класс хороший", - поделилась руководительница школы.
Взялся отец восстанавливать в селе и Народный дом. За средства меценатов удалось хоть и не полностью, но значительно отремонтировать здание, в котором уже успела побывать делегация нидерландцев.
Кроме того, отец борется с пьянством в селе и обучает людей сортировать мусор. с алкоголизмом в селе и учит сортировать мусор.
"У нас теперь священник золотой, скажу, как есть. Потому что мы все были бедные, только теперь, как священник пришел, то мы немного развеселились", - рассказала старожилка деревни Екатерина Дух.0
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