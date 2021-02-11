Молодой священник приехал с Франции на Львовщиину и вдохнул новую жизнь в село

Историю Ивана Городицкого, который оставил Париж ради села Ладанцы, рассказали на zaxid.net.

29-летний отец Иоанн решил сам навести порядок как в церкви, так и в селе.

Он стал и священником, и дирижером, и старостой, и даже за портного.

Местных храм уже разваливался на глазах, но ему удалось восстановить его с помощью людей. Взялся отец Иоанн и за местную школу, где обустроил интерактивный класс. В нем проходят уроки, просмотры фильмов, концерты и репетиции хора, который священник взял под свое крыло.