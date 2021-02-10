У Львові сталася аварія на трубопроводі

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті міської ради.

Аварійний порив на трубопроводі на вул. І. Франка, 21.

"На місці вже працюють ремонтні бригади підприємства. Роботи триватимуть орієнтовно до 20.00. На час робіт призупинено водопостачання в центральну частину міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з проведенням аварійних ремонтних робіт на вул. І. Франка, 21 курсування 8 автобусних маршрутів громадського транспорту змінено:

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині працівник комунальної служби прибирав сніг у місті за допомогою коня, запряженого в сани.

Чоловік у Бродах впріг у санки коня і не просто роз'їжджав вулицями міста, а розчищав дорогу для місцевих жителів.