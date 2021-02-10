Во Львове произошла авария на трубопроводе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте городского совета.

Аварийный порыв на трубопроводе на ул. И. Франко, 21.

"На месте уже работают ремонтные бригады предприятия. Работы продлятся ориентировочно до 20.00. На время работ приостановлено водоснабжение в центральную часть города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с проведением аварийных ремонтных работ на ул. И. Франко, 21 курсирования 8 автобусных маршрутов общественного транспорта изменено:

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