Як вам такий креатив?

На Львівщині працівник комунальної служби прибирав сніг у місті за допомогою коня, запряженого у сани

Як передає Politeka.net, про креативного чоловіка розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Комунальник в Бродах впріг у санки коня і не просто роз'їжджав вулицями міста, а розчищав дорогу для місцевих жителів.

Українці здивувалися кадрами, а деякі навіть запропонували видати чоловікові премію за винахідливість.



"Премію за креатив треба", "молодець", "Львів, як завжди, на висоті", "Львів'яни хотіли класики - отримали. Якби хотіли прогресу - працювала сучасна техніка", - писали українці в мережі.

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