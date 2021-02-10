На Львівщині працівник комунальної служби прибирав сніг у місті за допомогою коня, запряженого у сани
Як передає Politeka.net, про креативного чоловіка розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Комунальник в Бродах впріг у санки коня і не просто роз'їжджав вулицями міста, а розчищав дорогу для місцевих жителів.
Українці здивувалися кадрами, а деякі навіть запропонували видати чоловікові премію за винахідливість.
"Премію за креатив треба", "молодець", "Львів, як завжди, на висоті", "Львів'яни хотіли класики - отримали. Якби хотіли прогресу - працювала сучасна техніка", - писали українці в мережі.
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