Как вам такой креатив?

На Львовщине работник коммунальной службы убирал снег в городе с помощью коня, запряженного в сани

Как передает Politeka.net, о креативном мужчине рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Коммунальщик в Бродах впряг в санки лошади и не просто разъезжал по улицам города, а расчищал дорогу для местных жителей.

Украинцы удивились кадрами, а некоторые даже предложили выдать мужчине премию за изобретательность.



"Премию за креатив надо", "Молодец", "Львов, как всегда, на высоте", "Львовяне хотели классики - получили. Если бы хотели прогресса - работала современная техника", - писали украинцы в сети.

Ранее мы сообщали, что патрульные области предупреждали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями Служба автомобильных дорог в Львовской области вводит ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области

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