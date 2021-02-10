Ну як так можна?

У Львові батьки кинули трьох малолітніх дітей без їжі

Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли у відділі комунікацій поліції області.

"6 лютого на оперативну лінію 102 зателефонував 13-річний львів'янин і повідомив про те, що він, його молодша сестричка і 3-річний братик голодні, вдома немає їжі, а батьки відмовляються йти додому", - розповіли в поліції.

За вказаною адресою прибули правоохоронці, заспокоїли дітей, принесли для них їжу, напої, а також встановили місцезнаходження матері і батька, в той час вживали алкогольні напої.

Стосовно батьків правоохоронці склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) кодексу України Про адміністративні правопорушення та провели з ними роз'яснювальну бесіду.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині жінка залишила маленьких дітей одних вдома на кілька днів і пішла. Малюків врятували копи і тепер шукають горе-матір.

Поліцію сповістили про це працівники служби у справах дітей. Коли вони прибули на місце, то побачили трьох дітей 6, 3 і 1,5 року, які кілька днів були самі в грязі і без їжі.