Во Львове родители бросили троих малолетних детей без еды
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в отделе коммуникаций полиции области.
"6 февраля на оперативную линию 102 позвонил 13-летний львовянин и сообщил о том, что он, его младшая сестренка и 3-летний братик голодные, дома нет еды, а родители отказываются идти домой", - рассказали в полиции.
По указанному адресу прибыли правоохранители, успокоили детей, принесли для них еду, напитки, а также установили местонахождение матери и отца, в то время употребляли алкогольные напитки.
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В отношении родителей правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины Об административных правонарушениях и провели с ними разъяснительную беседу.
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Полицию оповестили об этом работники службы по делам детей. Когда они прибыли на место, то увидели трех детей 6, 3 и 1,5 года, которые несколько дней были сами в грязи и без еды.
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