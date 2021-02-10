Во Львове родители бросили троих малолетних детей без еды

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

"6 февраля на оперативную линию 102 позвонил 13-летний львовянин и сообщил о том, что он, его младшая сестренка и 3-летний братик голодные, дома нет еды, а родители отказываются идти домой", - рассказали в полиции.

По указанному адресу прибыли правоохранители, успокоили детей, принесли для них еду, напитки, а также установили местонахождение матери и отца, в то время употребляли алкогольные напитки.

Популярные статьи сейчас

В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."

Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я..."

Грубая Полякова обидела Тину Кароль до слез, извинения не помогли: "Для меня Ольга больше не существует"

56-летняя Маша Распутина в мини-бикини покуражилась, засветив лишнее: "Пугачева в подметки не годится"

Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
Показать еще

В отношении родителей правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины Об административных правонарушениях и провели с ними разъяснительную беседу.

полиция, авто, люди

Ранее мы сообщали, что на Херсонщине женщина оставила маленьких детей одних дома на несколько дней и ушла. Малышей спасли копы и теперь ищут горе-мать.

Полицию оповестили об этом работники службы по делам детей. Когда они прибыли на место, то увидели трех детей 6, 3 и 1,5 года, которые несколько дней были сами в грязи и без еды.