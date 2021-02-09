На Львівщині очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це попередили в Укргідромедцентрі та патрульній поліції області.

Сьогодні, 9 лютого, в області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см).

Сніг йтиме цілий день.

Згідно з даними синоптиків, негода припиниться лише вдень 10 лютого.

Патрульні області попереджають, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами Служба автомобільних доріг у Львівській області вводить обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівської області з 22:00 год. 07.02.2021 р. до 03: 00 08.02.2021 р.і направляє великоваговий транспорт у визначені місця відстою та стоянки на АЗС.



Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

М-06 Київ - Чоп км 432+877-км 622+256 м;

М-10 Львів - Краковець;

М-11 Львів - Шегині;

М-09 Тернопіль-Львів - Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під'їзд до міста Львів;

Н-09 Мукачево - Львів від нових Стрілищ - до Львова;

Н-17 Львів - Луцьк по всій протяжності;

Р-15 Ковель-Жовква від межі області до Червонограда.

Нагадаємо, що у Києві слизькі дороги "перемогли" водіїв, відео:"просто котяться вниз".

Раніше Politeka інформувала, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео.

Також портал Politeka писав, що дикий ожеледь в Україні, десятки аварій і зупинений громадський транспорт: тривожні деталі.