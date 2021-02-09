На Львівщині очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це попередили в Укргідромедцентрі та патрульній поліції області.

Сьогодні, 9 лютого, в області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см).

Сніг йтиме цілий день.

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Згідно з даними синоптиків, негода припиниться лише вдень 10 лютого.

Патрульні області попереджають, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами Служба автомобільних доріг у Львівській області вводить обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівської області з 22:00 год. 07.02.2021 р. до 03: 00 08.02.2021 р.і направляє великоваговий транспорт у визначені місця відстою та стоянки на АЗС.


Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

  • М-06 Київ - Чоп км 432+877-км 622+256 м;
  • М-10 Львів - Краковець;
  • М-11 Львів - Шегині;
  • М-09 Тернопіль-Львів - Рава-Руська;
  • Західний обхід міста Львова;
  • Під'їзд до міста Львів;
  • Н-09 Мукачево - Львів від нових Стрілищ - до Львова;
  • Н-17 Львів - Луцьк по всій протяжності;
  • Р-15 Ковель-Жовква від межі області до Червонограда.

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