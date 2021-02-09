На Львовщине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, об этом предупредили в Укргидромедцентре и патрульной полиции области.
Сегодня, 9 февраля, в области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).
Снег будет идти целый день.
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Согласно данным синоптиков, непогода прекратится лишь днем 10 февраля.
Патрульные области предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями Служба автомобильных дорог в Львовской области вводит ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 07.02.2021 г. до 03:00 08.02.2021 г. и направляет тяжеловесный транспорт в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.
Перечень дорог на которых вводится ограничение движения:
- М – 06 Киев – Чоп км 432+877-км 622+256 м;
- М-10 Львов-Краковец;
- М-11 Львов-Шегини;
- М – 09 Тернополь-Львов-Рава-Русская;
- Западный Обход города Львова;
- Подъезд к городу Львов;
- Н-09 Мукачево-Львов от новых Стрелищ-во Львов;
- Н-17 Львов-Луцк по всей протяженности;
- Р - 15 Ковель-Жовква от границы области до Червонограда.
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