У Львові на перехресті вулиць Лисенка та Короленка іноземець на BMW 328 спровокував масову ДТП

Близько 5:00 екіпаж патрульних помітив автомобіль, який на великій швидкості врізався в бордюр, повідомили на сторінці Патрульної поліції Львівської області в Facebook.

Він розбив своє і чотири чужих авто.

Водій BMW не зупинився і продовжив рух. Він не обрав безпечну швидкість і протаранив припаркований Audi A6. Той у свою чергу наїхав на Volkswagen Caddy, який вдарив Toyota Corolla. Остання машина за інерцією врізалася в Audi 100. В результаті іноземця зупинив лише бордюр.

Винуватець ДТП спробував втекти з місця події, проте поліцейські заблокували його авто. 32-річний водій пройшов тест на Drager, в його крові виявили 1,19 проміле алкоголю.

На порушника склали два адміністративні протоколи за керування транспортом у нетверезому вигляді та порушення ПДР. Крім того, при собі у нього не було страхового поліса.

Також раніше повідомлялося, що на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелена в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

На момент зіткнення в легковику перебувала сім'я - водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх дітей. У мінібусі знаходилися дві людини. В результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму важкого ступеня.



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