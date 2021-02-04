У Львові нетверезий поліцейський влаштував ДТП



Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Національної поліції області.

Правоохоронці встановили, що водієм автомобіля «Шкода» виявився, 39-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

Більше того, він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Він і спровокував ДТП, яке сталося 3 лютого. На щастя, в аварії ніхто не постраждав

"За фактом скоєння співробітником поліції ДТП та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції", - повідомили в поліції.



За інформацією місцевих ЗМІ, поліцейський намагався втекти з місця аварії і відмовлявся від тесту на алкоголь.

Раніше ми повідомляли, що 2 лютого, близько 20:30 на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Пасіки-Зубрицькі Львівського району сталася смертельна ДТП.

Правоохоронці встановили, що 50-річний водій, житель Закарпаття, керуючи вантажівкою, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на жінку віком приблизно 35-40 років, яка йшла узбіччям. Вона померла на місці.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/ год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з чоловіком за кермом, кадри НП

Також повідомлялося, що автобус з пасажирами перекинувся на українській трасі, кадри і деталі того, що відбувається.