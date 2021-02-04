Во Львове нетрезвый полицейский устроил ДТП
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Правоохранители установили, что водителем автомобиля «Шкода» оказался, 39-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.
Более того, он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Он и спровоцировал ДТП, которое произошло 3 февраля. К счастью, в аварии никто не пострадал
"По факту совершения сотрудником полиции ДТП и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначено служебное расследование, по результатам которого он будет уволен из полиции", - сообщили в полиции.
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По информации местных СМИ, полицейский пытался скрыться с места аварии и отказывался от теста на алкоголь.
Ранее мы сообщали, что 2 февраля, около 20:30 на автодороге "Киев — Чоп" вблизи села Пасеки-Зубрицкие Львовского района произошло смертельное ДТП.
Правоохранители установили, что 50-летний водитель, житель Закарпатья, управляя грузовиком, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на женщину в возрасте примерно 35-40 лет, которая шла по обочине. Она скончалась на месте.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП
Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.