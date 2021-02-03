"Однією з головних причин цього є зростання популяції бездомних собак і кішок, безвідповідальність власників домашніх тварин щодо імунопрофілактики сказу, особливо в приміських зонах, на дачних територіях, садово-городніх ділянках, на околицях великих міст, що несе за собою адміністративну відповідальність.

Зазвичай люди починають активно прищеплювати своїх домашніх улюбленців після того, як в населеному пункті виявлено сказ", - повідомили в Держспоживслужбі.

Вже цього року на Львівщині було зафіксовано випадок сказу у кота.