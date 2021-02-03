Жителів Львова та області закликали вакцинувати тварин від сказу
Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці Головного управління Держспоживслужби в області.
Повідомляється, що в останні роки збільшується кількість випадків захворюваності.
Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці Головного управління Держспоживслужби в області.
Повідомляється, що в останні роки збільшується кількість випадків захворюваності.
"Однією з головних причин цього є зростання популяції бездомних собак і кішок, безвідповідальність власників домашніх тварин щодо імунопрофілактики сказу, особливо в приміських зонах, на дачних територіях, садово-городніх ділянках, на околицях великих міст, що несе за собою адміністративну відповідальність.
Зазвичай люди починають активно прищеплювати своїх домашніх улюбленців після того, як в населеному пункті виявлено сказ", - повідомили в Держспоживслужбі.
Вже цього року на Львівщині було зафіксовано випадок сказу у кота.
"Пам'ятайте, сказ не можна вилікувати, його можна лише попередити. Уважність і обережність у поводженні з тваринами, а особливо з дикими і незнайомими, має бути головним правилом для кожного! Закликаємо всіх бути відповідальними і приєднатися до кампанії вакцинації проти сказу", - йдеться в повідомленні.
Не так давно і в Києві підтвердили випадок невиліковної хвороби. Факт зараження домашньої тварини підтвердився в Святошинському районі столиці і було прийнято ввести карантинні обмеження.
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